Solaredge präsentiert neue Wechselrichter für Anwendungen wie Agri-PV und schwimmende PV-Anlagen. Es geht um kleine bis mittelgroße Systeme. SolarEdge bringt einen neuen Wechselrichter an den Markt, der sich an PV-Kraftwerke und die Agri-PV richtet. Es handele sich laut Unternehmensmitteilung um den TerraMax'-Wechselrichter in Kombination mit den Leistungsoptimierern H1300.Die neue Lösung ziele auf kleine bis mittelgroße PV-Anlagen im Versorgungsbereich und eigne sich für unterschiedliche Topologien ...

