Der Aufsichtsrat der Smart Equity AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 gebilligt, der damit festgestellt ist. Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2023 beträgt 85 TEUR (Geschäftsjahr 2022: Jahresfehlbetrag 1.900 TEUR).



Ebenfalls wurden in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats Eleni Issels und Dr. Johannes Blome-Drees für die Dauer von drei weiteren Jahren zu Mitgliedern des Vorstands bestellt.



Die Smart Equity AG wird in Kürze zu der voraussichtlich am 19. August 2024 als Präsenzveranstaltung in Köln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2024 einladen. Der Geschäftsbericht 2023 wird morgen auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.smartequityag.de/publications.aspx veröffentlicht.



Köln, 24.06.2024



Eleni Issels

Vorständin der Smart Equity AG,

Lütticher Straße 8a, 50674 Köln



Tel. +49 171 622 49 59

E-Mail: info@smartequityag.de

Internet: www.smartequityag.de



