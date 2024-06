MIDLAND, Texas - Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Öl und Gas, welches vor allem im Permbecken in Westtexas tätig ist, gab heute bekannt, dass es seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Jahres 2024 nach Börsenschluss am 5. August 2024 veröffentlichen wird. Im Zuge der Ergebnisbekanntgabe wird sowohl eine Tochtergesellschaft als auch das Unternehmen selbst jeweils eine Telefonkonferenz mit Webcast für Investoren und Analysten am darauffolgenden Tag veranstalten. Investoren können die Live-Webcasts dieser Telefonkonferenzen, welche nächstes Jahr stattfinden, auf der jeweiligen Webseite der Unternehmen im Bereich Investor Relations einsehen. Die Webcasts werden darüber hinaus archiviert und sind im Nachgang verfügbar.

Investor Relations im Fokus

Beide Webcasts sind von zentraler Bedeutung für die Investorenkommunikation und stellen wichtige Plattformen für die Diskussion und Analyse der neuesten Finanzergebnisse dar. Für weitere Informationen zu den Tätigkeiten beider Unternehmen oder zur Teilnahme an den Telefonkonferenzen sind die jeweiligen Webseiten zu konsultieren. Dabei wird besonderer Wert auf den Austausch mit den Investoren gelegt, um Transparenz über die aktuellen Entwicklungen und Strategien sicherzustellen. Die genauen Zeiten der Telefonkonferenzen unterscheiden sich jedoch: die Tochtergesellschaft lädt am 6. August 2024 um 10:00 Uhr CT ein, während das Mutterunternehmen bereits um 8:00 Uhr CT des gleichen Tages seinen Webcast startet.

