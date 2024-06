Die Aktie des DAX-Unternehmens Merck KGaA ist am Montagabend nach Xetra-Handelsende deutlich unter Druck geraten. Das Unternehmen mit Sitz in Darmstadt musste einmal mehr keine guten Nachrichten aus seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline kommunizieren. Eine Phase-3-Programm erreichte demnach nicht die gewünschten Ergebnisse.Zwei weit fortgeschrittene Studien mit dem Krebsmittel Xevinapant würden eingestellt, so Merck KGaA am Montagabend. Dabei handelt es sich zum einen um eine Kombination von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...