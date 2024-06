Airbus enttäuschte nachbörslich seine Kunden und Aktionäre. Das Produktionsziel für 2024 wurde gesenkt und ein großer Abschreiber im Raumfahrtgeschäft vorgenommen. Die USA dominieren weiterhin als Investitionsziel. In der Nacht kündigte Novo Nordisk den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in North Carolina für insgesamt 4,1 Mrd. US-Dollar an. Gewinnsprung bei Hornbach. Die Baumarktkette überraschte am Dienstagmorgen mit einem starken Abschluss des 1. Fiskalquartals.In Asien heißt es am Dienstagmorgen China gegen den ...

