Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nvidia | Rolls-Royce | Airbus - Meyer Burger liefert nächsten Strohhalm zum dranklammern 00:00 Begrüßung DAX - Airbus und Merck belasten Nvidia - Zuschlagen oder nicht - SolarEdge - Aktie stürzt erneut ab SMA Solar - Aktie weiter unter Druck Pfizer - drei Abnehmittel in der Pipeline Eurofins - Vorwürfe unbegründet Meyer Burger - hört sich toll an Termine - warten auf TD Synnex Airbus - Prognose löst sich in Luft auf Rolls-Royce - Von Airbus belastet MTU - fällt mit Airbus Merck - Krebsstudie eingestellt Covestro - Sparen statt Übernahme - Hornbach - positive Überraschung Evotec - Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium Musterdepot - Rubrik legt guten Start hin Zuschauerfragen