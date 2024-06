Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 26

www.bodycote.com

26 June 2024

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 15 March 2024 (the Programme) it has purchased the following number of its ordinary shares of 173/11 pence each (Ordinary Shares) through HSBC Bank PLC:

Date of purchase: 25 June 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 59,236 Highest price paid per share (pence per share): 712.0p Lowest price paid per share (pence per share): 690.0p Volume weighted average price paid per share: (pence per share) 695.5641p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 187,793,183 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by HSBC Bank PLC on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of the Programme, the Company has purchased 3,662,989 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of Listing Rule 12.4.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Group Chief Executive

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: HSBC Bank PLC

Intermediary code: HBEU

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased Transaction price (pence per share) Time of transaction Transaction reference number Venue 2651 712 08:15:12 OD_82o4nx8-00 XLON 377 709 08:20:15 OD_82o64m4-00 XLON 357 709 08:20:15 OD_82o64m5-00 CHIX 1996 708 08:49:09 OD_82oDLxj-00 XLON 96 707 08:49:09 OD_82oDLxk-00 BATE 14 707 08:49:09 OD_82oDLxl-00 BATE 190 707 08:49:09 OD_82oDLxl-02 BATE 255 707 08:49:09 OD_82oDLxm-00 BATE 386 703 08:51:20 OD_82oDtsG-00 XLON 98 700 08:56:23 OD_82oFAkp-00 AQXE 59 700 08:56:23 OD_82oFAkp-02 AQXE 471 700 09:07:02 OD_82oHqxl-00 CHIX 760 699 09:07:16 OD_82oHuZ5-00 XLON 613 698 09:14:58 OD_82oJqkK-00 XLON 568 696 09:17:56 OD_82oKb6P-00 XLON 362 698 09:41:49 OD_82oQbsg-00 XLON 1331 698 09:41:49 OD_82oQbsh-00 XLON 141 697 09:41:49 OD_82oQbsh-02 AQXE 77 697 09:41:49 OD_82oQbvH-00 AQXE 362 697 09:48:07 OD_82oSCGf-00 CHIX 200 696 09:49:49 OD_82oScpf-00 BATE 492 698 09:59:00 OD_82oUw1Y-00 XLON 278 698 09:59:00 OD_82oUw1a-00 AQXE 503 698 09:59:00 OD_82oUw1a-02 XLON 439 698 09:59:00 OD_82oUw1b-00 BATE 133 698 09:59:00 OD_82oUw1b-02 XLON 359 697 10:10:03 OD_82oXiZ8-00 XLON 259 696 10:10:03 OD_82oXias-00 TRQX 654 697 10:15:00 OD_82oYxls-00 XLON 358 696 10:30:55 OD_82ocyOz-00 XLON 448 696 10:30:55 OD_82ocyOz-02 XLON 566 696 10:30:55 OD_82ocyP0-01 BATE 11 695 10:30:55 OD_82ocyP1-00 TRQX 239 695 10:30:55 OD_82ocyP1-02 TRQX 125 695 10:31:38 OD_82od9XK-00 TRQX 130 698 10:54:52 OD_82oj06p-00 CHIX 264 698 10:54:52 OD_82oj06p-02 CHIX 52 698 10:54:52 OD_82oj06p-04 CHIX 682 697 11:01:47 OD_82okk35-00 XLON 856 699 11:15:13 OD_82oo7gN-00 XLON 412 699 11:15:13 OD_82oo7gN-02 XLON 384 699 11:31:07 OD_82os7y3-00 BATE 224 699 11:35:17 OD_82otB0M-00 XLON 386 699 11:35:17 OD_82otB0N-00 XLON 78 699 11:35:17 OD_82otB0N-02 XLON 316 699 11:43:14 OD_82ovB5r-00 AQXE 397 699 11:43:19 OD_82ovCOW-00 XLON 43 699 11:51:20 OD_82oxDWf-00 XLON 358 699 11:51:20 OD_82oxDWg-00 XLON 514 697 11:55:13 OD_82oyC2U-00 XLON 353 697 11:55:13 OD_82oyC2U-02 CHIX 185 697 11:55:13 OD_82oyC2V-01 XLON 104 696 11:55:13 OD_82oyC2V-03 TRQX 416 697 11:55:13 OD_82oyC2W-01 XLON 196 696 11:55:14 OD_82oyCRU-00 TRQX 204 695 12:08:51 OD_82p1cox-00 XLON 258 695 12:08:51 OD_82p1coy-01 AQXE 171 695 12:08:51 OD_82p1coz-00 XLON 502 695 12:08:51 OD_82p1coz-02 XLON 389 694 12:09:01 OD_82p1fdf-00 BATE 27 694 12:09:01 OD_82p1fdk-00 BATE 375 693 12:16:32 OD_82p3Yth-00 XLON 597 692 12:40:45 OD_82p9etD-00 XLON 403 692 12:40:45 OD_82p9etE-01 XLON 1000 692 12:40:45 OD_82p9etE-03 XLON 1642 692 12:40:45 OD_82p9etE-05 XLON 400 692 12:40:45 OD_82p9etF-01 XLON 600 692 12:40:45 OD_82p9etF-03 XLON 462 692 12:40:45 OD_82p9etF-05 BATE 358 692 12:40:45 OD_82p9etF-06 XLON 378 692 12:40:45 OD_82p9etG-00 CHIX 397 692 12:40:45 OD_82p9etH-00 XLON 404 692 12:40:45 OD_82p9etH-02 XLON 333 691 12:40:45 OD_82p9etI-00 TRQX 35 691 12:40:45 OD_82p9etI-02 TRQX 383 690 12:53:18 OD_82pCoet-00 XLON 77 690 12:53:18 OD_82pCoeu-00 XLON 725 690 13:09:34 OD_82pGuZc-00 XLON 272 690 13:19:33 OD_82pJQUy-00 BATE 177 692 13:25:15 OD_82pKrRh-00 XLON 337 692 13:25:15 OD_82pKrRi-00 XLON 829 690 13:31:19 OD_82pMO9c-00 XLON 252 692 13:33:11 OD_82pMrHF-00 AQXE 508 690 13:36:19 OD_82pNeBg-00 XLON 20 690 13:40:32 OD_82pOhvu-00 XLON 598 690 13:40:32 OD_82pOhvu-02 XLON 240 690 13:43:47 OD_82pPWfv-00 XLON 354 690 13:43:47 OD_82pPWfw-00 CHIX 470 690 13:43:47 OD_82pPWfw-02 BATE 278 690 13:43:47 OD_82pPWfx-00 TRQX 445 691 13:55:46 OD_82pSXly-00 XLON 201 691 13:55:46 OD_82pSXly-02 XLON 7 691 13:55:46 OD_82pSXly-04 XLON 429 692 14:16:01 OD_82pXdqg-00 CHIX 181 692 14:19:48 OD_82pYatz-00 XLON 250 692 14:19:48 OD_82pYau0-00 XLON 209 692 14:19:48 OD_82pYau0-02 XLON 208 692 14:19:48 OD_82pYau0-04 XLON 113 695 14:32:14 OD_82pbj1B-00 AQXE 247 695 14:32:14 OD_82pbj1B-02 AQXE 247 695 14:36:16 OD_82pcjvT-00 AQXE 36 693 14:46:13 OD_82pfFGO-00 AQXE 277 693 14:46:13 OD_82pfFGO-02 CHIX 1480 693 14:46:13 OD_82pfFGP-01 XLON 318 693 14:46:13 OD_82pfFGQ-00 TRQX 563 693 14:46:13 OD_82pfFGQ-02 BATE 326 693 14:46:13 OD_82pfFGR-00 CHIX 248 693 14:46:13 OD_82pfFGR-02 AQXE 352 693 14:46:13 OD_82pfFGS-00 CHIX 371 693 14:46:13 OD_82pfFGS-02 CHIX 254 693 14:46:14 OD_82pfFUk-00 BATE 130 693 14:46:14 OD_82pfFUk-02 BATE 66 693 14:46:14 OD_82pfFUk-04 BATE 657 691 14:50:09 OD_82pgEkY-00 XLON 24 691 14:50:09 OD_82pgEkZ-00 TRQX 11 691 14:50:09 OD_82pgEkZ-02 XLON 381 691 14:50:09 OD_82pgEka-01 TRQX 811 691 14:50:09 OD_82pgEka-03 XLON 159 691 14:50:09 OD_82pgEkb-00 XLON 54 692 14:54:11 OD_82phFaB-00 XLON 546 691 14:56:11 OD_82phkmO-00 XLON 286 691 14:56:11 OD_82phkmP-01 AQXE 446 691 14:56:11 OD_82phkmQ-00 BATE 280 690 14:56:36 OD_82phrR2-00 XLON 159 690 14:56:36 OD_82phrR2-02 XLON 11 693 15:22:18 OD_82poKRw-00 XLON 440 693 15:22:18 OD_82poKRw-02 XLON 174 693 15:22:18 OD_82poKRx-00 XLON 475 693 15:22:47 OD_82poRze-00 CHIX 150 693 15:22:47 OD_82poRzf-00 CHIX 93 693 15:24:17 OD_82popPB-00 BATE 115 693 15:24:18 OD_82popfJ-00 BATE 90 693 15:24:18 OD_82popfK-00 BATE 44 692 15:30:01 OD_82pqGo0-00 XLON 299 692 15:30:01 OD_82pqGo1-01 TRQX 425 692 15:30:01 OD_82pqGo1-03 XLON 478 692 15:30:01 OD_82pqGo2-01 CHIX 256 692 15:30:01 OD_82pqGo2-03 AQXE 375 692 15:30:01 OD_82pqGo3-00 BATE 462 691 15:45:31 OD_82puAk2-00 XLON 299 691 15:45:31 OD_82puAu5-00 TRQX 236 691 15:45:31 OD_82puAu6-01 AQXE 362 691 15:45:31 OD_82puAu6-03 CHIX 99 691 15:49:31 OD_82pvBGx-00 XLON 42 691 15:49:31 OD_82pvBGy-00 XLON 274 691 15:49:31 OD_82pvBGy-02 XLON 425 691 16:00:25 OD_82pxvWE-00 XLON 21 691 16:00:25 OD_82pxvWF-01 AQXE 263 691 16:03:14 OD_82pydGm-00 TRQX 522 691 16:03:14 OD_82pydGm-02 BATE 353 691 16:03:14 OD_82pydGm-04 CHIX 61 692 16:07:14 OD_82pzdnj-00 XLON 496 692 16:07:14 OD_82pzdnj-02 XLON 36 692 16:07:14 OD_82pzdnk-01 XLON 107 692 16:07:14 OD_82pzdnk-03 XLON 295 697 16:16:16 OD_82q1unn-00 CHIX 49 697 16:16:16 OD_82q1unn-02 CHIX 93 697 16:16:16 OD_82q1uno-01 CHIX 290 695 16:16:34 OD_82q1zWe-00 TRQX 1876 695 16:16:34 OD_82q1zWf-00 XLON 95 696 16:24:56 OD_82q464o-00 BATE 191 696 16:24:56 OD_82q464p-00 BATE 72 696 16:24:56 OD_82q464p-02 BATE 14 696 16:24:56 OD_82q464q-00 BATE 106 696 16:24:56 OD_82q464q-02 BATE 385 696 16:25:58 OD_82q4MD1-00 CHIX 48 696 16:25:58 OD_82q4MD1-02 CHIX 16 696 16:26:07 OD_82q4OXx-00 AQXE 418 696 16:26:07 OD_82q4OXx-02 AQXE