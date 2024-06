The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2024ISIN NameNO0010936065 NORSKE SKOG 21/26 FLRDE000LB13PF0 LBBW FESTZINS 20/24XS2197342129 OP YRITYSPA. 20/24 MTNXS2115190295 Q-PARK HOL.I 20/26 REGSDE000NLB3X69 NORDLB 22/24BE0974423569 KBC GROEP 22/25 FLR MTNSE0016127773 CA FASTIGHE. 21/24 FLRUS302154DH93 EX.IMP.BK.K. 21/24US05971KAK51 BCO SANTAND. 21/24 FLRFR0014004AE8 AIR FRAN.KLM 21/24DE000HLB7424 LB.HESS.THR.CARRARA07A/22DE000LB2BUA5 LBBW FZA 22/24US91282CEX56 USA 22/24XS2493846310 PERMA.TSB GR 22/25 FLRMTNUS4581X0EE44 I.A.D.B 22/24 MTNUS337738AS78 FISERV 19/24US912828XX34 US TREASURY 2024AT0000A1ENV9 ERSTE GP BNK15-24 FLR1423DE000A2G8WQ9 DT.KONSUM REIT ANL 18/24US025816CG27 AMER.EXPRESS 19/24DE000WGZ7US0 DZ BANK IS.A805US013817AW16 HOWMET AEROSPACE 14/24DE000DZ1J6N5 DZ BANK IS.A385 VARDE000A11QR73 BAYER AG 2014/2074US9128286Z85 USA 19/24DE000A2NBJL3 PCC SE ITV.19/24USU71000AY61 PENSKE TR.L. 19/24 REGSXS2020568734 SEB 19/24 MTNDE000DK0ESM1 DEKA MTN SERIE 7462XS1082971588 TESCO C.TR.SERV.14/24 MTNUS87612EBD76 TARGET 14/24IT0005367492 ITALIEN 19/24XS1627598094 KAISA GRP HLDG 17/24XS1669866300 JYSKE REALK. 17/24 MTNDE000A2R3876 LANDSTONE 19/24DE000DL19S27 DT.BANK MTN 16/24XS0195612592 CITIGROUP INC. 04/24 MTNGB00BF0YPG76 ECHO ENERGY PLCLS-,000001