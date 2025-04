The following instruments on XETRA do have their first trading 14.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.04.2025Aktien1 SGXE32143393 Alibaba Group Holding Ltd. SDR2 US04962A1051 Atos SE ADR3 US14179X1037 Hiab Corp. ADR4 US63008J7028 NanoVibronix Inc.5 US86723Y4070 Suncorp Group Ltd. ADR6 CNE100006M66 Zhejiang Taimei Medical Technology Co. Ltd.7 US12687E1047 Cablevision Holding S.A. ADR8 ZAE000060067 NewGold Issuer [RF] Ltd.9 US74907L4095 Quoin Pharmaceuticals Ltd. ADR10 US4193141094 Havas N.V. ADR11 GB00BRYPS729 Nativo Resources PLC12 US8905341009 Top Glove Corp. Bhd ADR13 US4538361084 Independent Bank Corp. [Mass.]14 US80349A2087 Saratoga Investment Corp.15 DK0060670776 Sparekassen Sjælland-Fyn A/S16 US37891E2028 GlobalWafers Co. Ltd. ADR17 US83540J1016 Sompo Holdings Inc. ADR18 VGG4S09E1137 Jade Road Investments Ltd.Anleihen1 XS3040320908 JT International Financial Services B.V.2 US25245BAE74 Diageo Investment Corp.3 US25245BAC19 Diageo Investment Corp.4 DE000DW6AHG7 DZ BANK AG5 FR001400YWV9 Caisse Francaise de Financement Local6 US49338LAH69 Keysight Technologies Inc.7 DE000A4DFGX2 Mecklenburg-Vorpommern, Land8 XS3047435733 Transurban Queensland Finance Pty Ltd.9 XS3047435659 Transurban Queensland Finance Pty Ltd.10 US91282CMW81 United States of America