Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag überraschend zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25% gesenkt, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die SNB habe dies mit dem nachlassenden Preisdruck begründet, während sie die Inflationsprognosen nach unten korrigiert habe. Der Schweizer Franken sei daraufhin von 0,948 EUR auf 0,957 EUR gefallen. Die SNB erwarte ein BIP-Wachstum von rund 1% für 2024, sowie einen allmählichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen bestehe, aber das Potenzial sei begrenzt. SNB-Präsident Thomas Jordan habe betont, dass die Inflationsprognosen nach unten korrigiert worden seien und der zugrunde liegende Inflationsdruck abgenommen habe. Die Inflationsrate in der Schweiz habe im Mai bei 1,4% gelegen, was die katastrophale Geldpolitik der SNB belege. Trotzdem sei die SNB bereit, bei Bedarf wieder am Devisenmarkt einzugreifen, um den Schweizer Franken zu schwächen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...