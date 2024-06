Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Rivian | VW | Bayer & und Thales wird starker Konkurrent von DroneShield - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Erholung geht weiter Rivian - VW steigt mit Milliarden Dollar ein VW - ein guter Deal - FedEx - Zahlen kommen sehr gut an Carnival - Lichtblick Thales - Einstieg in Drohnenabwehr DroneShield - Aktie zieht zweistellig an GinkGo - Chatie Wood schickt Aktie auf historischen Tiefstand Saipem - HSBC sieht 50 % Potenzial Termine - Was wird von Micron erwartet - SAP - Aktie mit neuen Allzeithoch Bayer - Bill Anderson sieht Fortschritte Zuschauerfragen