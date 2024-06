Comcast Corporation, ein weltweit agierendes Medien- und Technologieunternehmen, kündigte bedeutende Entwicklungen im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie an. Um ihre Position in einem hart umkämpften Markt zu behaupten, hat die Firma diverse Initiativen eingeführt, darunter eine fünfjährige Preisgarantie für ausgewählte Geschäftsbereiche sowie umfangreiche Investitionen in Infrastrukturprojekte.

Die Schaffung eines neuen Hochgeschwindigkeits-Internetnetzes in Teilen des Citrus County, Florida, markiert einen signifikanten Erfolg für das Unternehmen. Mit einem Investment von 8 Millionen US-Dollar verbindet Comcast Communities mit zuverlässigem Internet und tritt mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gbit/s für Privatkunden und bis zu 100 Gbit/s für Geschäftskunden gegenüber der Konkurrenz an. Zusätzlich bietet Comcast über seine Internet [...]

