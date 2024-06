EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

audius SE: Erfolgreiche Präsenz-Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten und der gleichbleibenden Dividende in Höhe von 35 Cent je Aktie zu



Weinstadt, 26.06.2024. Die audius SE hat am heutigen Mittwoch, den 26.06.2024, ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung im Waiblinger Bürgerzentrum erfolgreich durchgeführt.



Versammlungsleiter und Vorstände berichteten von der wieder sehr positiven Entwicklung der audius Gruppe in 2023 trotz der anhaltenden geopolitischen Herausforderungen. Auch berichtete das Unternehmen seinen Aktionären ausführlich über das weitere Wachstum und die damit verbundene Mittelfristprognose, die für 2026 eine Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro in Aussicht stellt.



Dieses Jahr standen einige satzungsrelevante Entscheidungen auf der Tagesordnung. Zum einen wurde eine Änderung hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen. Zum anderen wurde über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien abgestimmt. Und zu guter Letzt wurde das genehmigte Kapital aus 2021 aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital 2024 unter Ausnutzung der neuen gesetzlichen Regelungen geschaffen.



Zudem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der gleichbleibend hohen Dividende von 35 Cent je Aktie zu. Die Dividende der audius Gruppe orientiert sich damit im Rahmen ihrer nachhaltigen und attraktiven Dividendenpolitik bereits das vierte Mal an der Hälfte des Jahresüberschusses.



Die zur Abstimmung gestandenen Tagesordnungspunkte wurden gemäß des Vorschlags der Verwaltung verabschiedet.



Alle relevanten Unterlagen werden zeitnah auf unserer Website zur Einsicht gestellt.



