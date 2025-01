audius wurde 1991 gegründet und ist eine weltweit agierende ITK-Unternehmensgruppe. Mit fast 700 Mitarbeitern an mehr als 20 Standorten im In- und Ausland bietet die audius-Gruppe mit ihrem Portfolio in den drei großen Bereichen IT-Services, Software/Cloud und Mobile Networks & Telecommunications stets die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, den Mittelstand und internationale Konzerne. Das strategische Ziel ist es, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 04.02.2025 um 12:00 Uhr im Rahmen einer "Focus on IT"- Konferenz einen Online-Roundtable mit Wolfgang Wagner, CFO der audius SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-02-04-12-00/3ITN-GR zur Verfügung gestellt.