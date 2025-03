EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2024 steigt um 7,4% auf Euro 84,2 Mio. (Vorjahr: Euro 78,4 Mio.)

Ergebniskennzahlen durch Investitionen in neue Geschäftsfelder belastet

EBITDA mit Euro 7,1 Mio. trotzdem nur leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: Euro 7,6 Mio.)

Sehr starker operativer Cashflow in Höhe von Euro 5,6 Mio.

Weinstadt, 31.03.2025. Die audius SE hat es auch im herausfordernden Marktumfeld des Geschäftsjahres 2024 geschafft ein weiteres Rekordjahr bei der Gesamtleistung zu erreichen. Dabei wurde der starke Wert von 7,4% rein durch organisches Wachstum erreicht. Gleichzeitig zeigten sich die Ergebniskennzahlen aufgrund ergebniswirksamer Investitionen in neue Geschäftsfelder leicht rückläufig. Bereinigt um diese hätte audius auch auf Ergebnisebene ein neues Rekordergebnis erreicht.



Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen erzielte der audius Konzern eine Gesamtleistung von Euro 84,2 Mio. und steigerte diese damit um 7,4% (Vorjahr: Euro 78,4 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte Euro 7,1 Mio. und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: Euro 7,6 Mio.). Trotz des schwachen ersten Quartals, allgemein gestiegener Kosten und deutlicher Investitionen in die beiden neuen Geschäftsfelder Mobile Device Management und Amazon Web Services (Public-Cloud-Plattform) erreichte die EBITDA Marge einen Wert von 8,5%.





Das EBIT lag aufgrund gestiegener Abschreibungen auf zeitlich nachgelagerte erfolgsabhängige Kaufpreiszahlungen bei Euro 5,0 Mio. (Vorjahr: Euro 5,7 Mio.).



Sehr positiv entwickelte sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der mit Euro 5,6 Mio. (Vorjahr: Euro 2,9 Mio.) den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte darstellt. Dadurch konnten die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag trotz Tilgungen von Darlehen und Auszahlungen für nachgelagerter Kaufpreiszahlungen sowie der Dividende auf einen Wert von Euro 11,0 Mio. (Vorjahr Euro 10,1 Mio.) zulegen. Die Eigenkapitalquote lag unverändert bei einem sehr soliden Niveau im Bereich des Vorjahreswertes (Vorjahr 63,3%).



Der Auftragsbestand stieg im Jahresvergleich deutlich an und lag zum Bilanzstichtag bei einem Wert in Höhe von Euro 79,3 Mio. (Vorjahr: 56,8 Mio.). Damit sieht sich audius bestens gerüstet.



Für das laufende Jahr rechnet audius erneut mit deutlichem Wachstum und einer positiven Entwicklung aller Finanzkennzahlen. Die genaue Prognose wird das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bekannt geben.



Der Geschäftsbericht des audius Konzerns mit den finalen Zahlen wird am 29. April 2025 auf der audius Website veröffentlicht.





Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 700 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Mobilfunk mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



