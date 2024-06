wO Börsenlounge: Rivian | VW | Bayer & und Thales wird starker Konkurrent von DroneShield

VW steigt beim kriselnden US-Autobauer Rivian ein. Das Papier von Rivian schießt in die Höhe und die Aktie von VW verliert über 2 Prozent. Ist der Deal wirklich so schlecht oder haben die Wolfsburger sehr klug agiert?Auch beim zweiten USA-DAX-Paar zieht die Aktie aus dem deutschen Leitindex den Kürzeren. Die DHL Group kann nur kurzfristig von den Zahlen des amerikanischen Konkurrenten FedEx profitieren. Mittlerweile liegt die Aktie des Bonner Logistikkonzerns nur knapp hinter der VW Aktie am Ende des DAX. Das Carnival Dienstag nach US-Börsenschluss gute Zahlen veröffentlicht hat, wirkt sich heute auch nicht auf die Aktie von Tui aus. Dabei ist davon auszugehen, dass der Reisekonzern nicht …

