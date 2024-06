Die Aktien des weltweit größten Biotechnologieunternehmens zeigen eine beeindruckende Leistung, indem sie sowohl den S&P 500 als auch den breiteren medizinischen Sektor hinsichtlich der Marktentwicklung übertrafen. Amgen, dessen Aktienkurse in den vergangenen Monaten stiegen, konnte die Schätzungen für Umsatz und Gewinn übertreffen und zeigt weiterhin ein robusteres Wachstum im Vergleich zu vielen seiner Konkurrenten. Im besonderen Maße stachen die Verkaufszuwächse einiger Top-Produkte hervor, die dazu beitrugen, die Einbußen bei älteren und von der Konkurrenz herausgeforderten Medikamenten wie Enbrel abzufedern.

Neue Hoffnung durch Pipeline-Assets

Amgen setzt aktuelle Markttrends mit Strategien im Bereich Fettleibigkeit und Entzündungen um und erwirtschaftet dabei eine beeindruckende Umsatzsteigerung. Die Pipeline-Assets, darunter auch das vielversprechende MariTide, werden in naher Zukunft Schlüsseldaten präsentieren. Analysten erwarten eine Fortsetzung der positiven Dynamik, die sich in einer erhöhten Umsatzerwartung des Unternehmens für 2024 widerspiegelt. Dennoch bleibt Amgen nicht unberührt von Herausforderungen wie erhöhten Preisdruck und Patentabläufen, die das Unternehmenswachstum belasten könnten. Innerhalb eines hart umkämpften Industriezweigs kann die konsequente Leistungsstärke von Amgen ein günstiges Anzeichen dafür sein, dass sich Investitionen in Forschung und Entwicklung auszahlen und das Unternehmen es schafft, nachhaltiges Wachstum zu generieren und sich in der Biotechnologiebranche einen Namen zu machen.

Amgen Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...