Honeywell, DuPont und 3M stehen aktuell im Fokus einer Klage, da ihre Produkte, die von Feuerwehrleuten im Einsatz verwendet werden, gefährliche "Ewigkeitschemikalien" (PFAS) enthalten sollen, welche mit Krebs in Verbindung stehen. Eine vermutlich erstmalig ausschließlich auf Feuerwehrausrüstung orientierte Sammelklage wurde bei einem Gericht in Connecticut eingereichert. Die Feuerwehrverbände und -gewerkschaften aus verschiedenen Regionen, darunter auch Städte wie Hartford und Stamford, handeln stellvertretend für Feuerwehrleute im ganzen Bundesstaat. Ihnen zufolge dringen diese giftigen Substanzen durch Hautkontakt, Inhalation und Ingestion in die Körper der Feuerwehrleute ein und steigern das Risiko für gesundheitliche Langzeitschäden. Laut Klageschrift lassen erhöhte Temperaturen und Schweiß die Aufnahme der PFAS noch zunehmen. Der Fall fordert mindestens 5 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verstoßes gegen das Produkthaftungsgesetz von Connecticut. Honeywell, das neben den anderen Angeklagten für den Verkauf der Ausrüstung mitverantwortlich ist und der mangelnden Aufklärung über die Risiken beschuldigt wird, verweist darauf, die eigene Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzpraxis energisch zu verteidigen.

Investoren im Fokus

Während Honeywell in juristischen Schwierigkeiten navigiert, stellen sich Investoren weiterhin die Frage, ob der Konzern eine lohnenswerte Anlage darstellt. Auf Basis des Zacks Rangsystems, das die Stimmung unter Analysten abbildet, und anderer Schlüsselmetriken wurde die Honeywell-Aktie hinsichtlich ihres Wertes als unterdurchschnittlich eingeschätzt und erhielt eine schwächere Wertung im Vergleich zu Marubeni Corp. Insbesondere die traditionellen Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E-Ratio) und das Verhältnis zwischen Marktwert und Buchwert (P/B-Ratio) weisen Honeywell als die weniger attraktive Option für Value-Investoren aus. All dies zeichnet das Bild eines Unternehmens, das nicht nur auf juristischer, sondern auch auf finanzieller Ebene vor Herausforderungen steht.

