Die Zahlen von Micron Technology waren solide. Doch der Speicherchiphersteller enttäuschte die Börse nachbörslich beim Ausblick. Amazon ist im 2 Billionen US-Dollar Club angekommen. Der Online-Händler ist damit das fünfte Unternehmen mit einer so hohen Börsenbewertung. Masayoshi Son investiert in Perplexity AI. Softbank nimmt an der aktuellen Finanzierungsrunde teil, die das Start-up mit 3 Mrd. US-Dollar bewertet.Asien taucht am Donnerstagmorgen Richtung Süden ab. Alle Benchmarks in der Region bewegen sich nach enttäuschenden Quartalszahlen ...

