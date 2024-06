Erst vor zwei Tagen hatte die Novo Nordisk-Aktie erstmals mehr als 1000 Dänische Kronen gekostet, am Tag drauf ging es abwärts. Zum einen dürften Investoren Gewinne mitgenommen haben, nachdem die Aktie in den letzten Monaten gut gelaufen ist. Zum andern gab der Pharmakonzern aber auch das Scheitern einer Studie zu einem neuen Medikament bekannt. Erst Rekordhoch, am nächsten Tag Ernüchterung: Der Hersteller der erfolgreichen Diabetes- und Adipositas-Medikamente Wegovy und Ozempic hat eine Studie ...

