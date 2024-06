Elanco Animal Health Incorporated, eine weltweit führende Tiergesundheitsorganisation, hat kürzlich bedeutende Fortschritte in der Zulassung zweier neuer Tiermedikamente durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) bekannt gegeben. Der Prozess für Zenrelia, das als hochwirksam und bequem für die Anwendung gilt, macht dabei große Fortschritte. Alle wichtigen technischen Abschnitte sind nun abgeschlossen, und nach einer endgültigen Überprüfung der Etikettenschreibweise rechnet man mit einer Genehmigung Ende des dritten Quartals 2024. Man erhofft sich, Zenrelia trotz der erwarteten Einschränkungen und einer Sicherheitswarnung aufgrund einer Studie in den USA im vierten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen. Außerdem hat das Medikament bereits in Brasilien grünes Licht erhalten und wird international in weiteren Ländern bewertet.

Voraussichtliche Markteinführungen

Ein weiteres Produkt des Unternehmens, Credelio Quattro, hat ebenfalls Fortschritte in der Zulassung zu verzeichnen. Obwohl die Akte für den Chemie-, Herstellungs- und Kontrollbereich unvollständig war, konnte die Organisation erfolgreich auf zwei Rückfragen antworten, ohne zusätzliche Daten erzeugen zu müssen. Die FDA bot daraufhin eine verkürzte Überprüfungsfrist von 60 Tagen an. Mit Abschluss der kleineren technischen Abschnitte ist die Freigabe für das vierte Quartal 2024 mit Start in den USA Anfang 2025 geplant. Elanco strebt weiterhin an, bis Ende 2025 einen Umsatz von 600 bis 700 Millionen Dollar mit neuen Produkten zu generieren und hat die Umsatzerwartungen für 2024 aufgrund aktueller Fortschritte bereits angehoben.

