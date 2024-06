Vor wichtigen US-Konjunkturdaten am Freitag haben sich die Anleger am Donnerstag auch hierzulande eher zurückgehalten. Der DAX ging letztlich mit einem kleinen Plus aus dem Handel und blieb damit innerhalb der Kursspanne der vergangenen zwei Tage. MTU, Siemens und Heidelberg Materials trotzen dem Trend und legten zwischen 1,9 und 5,6 Prozent zu.Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,30 Prozent im Plus bei 18.210,55 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss am Donnerstag ...

