beaconsmind Group veröffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und bestätigt den Breakeven im 2. Halbjahr 2023 sowie positive EBITDA-Prognose für 2024



beaconsmind Group veröffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und bestätigt den Breakeven im 2. Halbjahr 2023 sowie positive EBITDA-Prognose für 2024 FY 2023 Umsatz belief sich auf CHF 6,1 Mio., Anstieg von 294% im Vergleich zum FY 2022, EBITDA von CHF -0,5 Mio vs. FY 2022 EBITDA von CHF -4,6 Mio

Umsatz im 2H 2023 belief sich auf CHF 3,5 Mio., Anstieg von 31% im Vergleich zum 1H 2023. Das EBITDA im 2. Halbjahr 2023 erreichte den Breakeven-Punkt von CHF 5K

1H 2024 Ergebnisse werden voraussichtlich im September 2024 veröffentlicht, und das Management Team bestätigte die frühere Prognose von CHF 12,9 Mio. Umsatz und CHF 2,5 Mio. EBITDA für das Geschäftsjahr 2024

Starke Bilanz mit CHF 8.0MM Eigenkapital und CHF 0.8MM Zahlungsmittel, bestätigt Cash-Breakeven und positiv Free Cashflow für die Zukunft. Zürich, Schweiz - 28. Juni 2024 - beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytik, veröffentlicht die Finanzzahlen für 2023. Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweiten Halbjahr waren weiterhin negativ aufgrund hoher Einmalkosten, die aus M&A-bezogenen und Restrukturierungskosten resultierten. Die Restrukturierung wurde bereits im Geschäftsjahr 2022 von der Unternehmensleitung durch diverse Maßnahmen eingeleitet. Zum ersten Mal wurden die Finanzen der FREDERIX Hotspot GmbH ("FREDERIX") und der Socialwave GmbH im zweiten Halbjahr 2023 vollständig berücksichtigt, und die Finanzen von KADSOFT und T2 Vertrieb wurden aufgrund des Abschlusses Ende Dezember 2023 nicht berücksichtigt und werden künftig vollständig konsolidiert im Jahr 2024. Die beaconsmind Group hat den konsolidierten IFRS-Finanzbericht erstellt und berichtet über ihre wichtigsten Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Für das zweite Halbjahr 2023 meldete die beaconsmind Group einen Umsatz von CHF 3,5Mio. gegenüber CHF 2,7 Mio. im ersten Halbjahr 2023 und vorherigen CHF 0,6 Mio. im zweiten Halbjahr 2022. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) betrug CHF 5K gegenüber dem vorherigen zweiten Halbjahr 2022 von CHF -3,2 Mio, bestätigt den Breakeven im 2. Halbjahr 2023. Der Umsatz und das EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf CHF 6,1 Mio. bzw. CHF -0,5 Mio. Die Bruttogewinnmarge blieb stabil bei 85,3 Prozent (vorheriges zweites Halbjahr 2022: 82,8 Prozent). Im Rahmen der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichte die beaconsmind Group eine starke Bilanz mit CHF 8,0MM Eigenkapital und bestätigten CHF 0,8MM in Zahlungsmittel. beaconsmind Group ist auf dem besten Weg, im ersten Halbjahr 2024 einen positiven Nettogewinn zu erzielen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im August 2024 bekannt gegeben. Die beaconsmind Group strebt für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund CHF 12,9 Mio. und ein EBITDA von CHF 2,5 Mio. auf Gruppenebene an. In Zukunft plant die beaconsmind Group neben dem organischen Wachstum auch durch weitere Zukäufe zusätzlich stark zu wachsen und dadurch die Wertschöpfungskette weiter zu diversifizieren und auszubauen. Die beaconsmind Group wird sich vermehrt auf mehrere Wachstumsebenen konzentrieren und mit der Nutzung des gesamten Produktangebots für alle bestehenden Kunden sowie weiterer Internationalisierungsstrategien die Margen in Zukunft weiter optimieren. Das Unternehmen hat in den letzten 6 Monaten mehrere bedeutende neue und bestehende Upselling-Kundengewinne angekündigt, darunter eine wichtige regionale Expansion nach Spanien und in die VAE. Die ersten Ergebnisse des weiter beschleunigten Wachstums spiegeln sich in den Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2024 wider. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2023 steht im Bereich "Investor Relations" auf der Website von beaconsmind ( www.beaconsmind.com ) zum Download bereit. Der Schweizer Prüfungsbericht wird Ende Juli veröffentlicht. WICHTIGE FINANZZAHLEN ZUSAMMENFASSUNG In TSD. CHF FY 2023 FY 2022 %Veränderung Umsatz 6,144 1,559 294% davon: Hardware - 112 -100% davon: SaaS 6,144 1,447 325% Bereinigtes EBITDA * (519) (4,648) n.a. Nettoergebnis (2,153) (5,373) n.a. FCF (4,414) (5,525) n.a. Kassenbestand 762 547 39% Eigenkapital 8,019 1,982 305%

In TSD. CHF 2H 2023 1H 2023 2H 2022 1H 2022 2H vs. 1H 23 Umsatz 3,479 2,664 553 1,006 31% davon: Hardware - - 73 39 n.a. davon: SaaS 3,479 2,664 480 966 31% Bereinigtes EBITDA * 5 (524) (3,178) (1,470) n.a. Nettoergebnis (1,161) (992) (3,662) (1,712) n.a. FCF (1,002) (3,519) (2,444) (3,081) n.a. Kassenbestand 762 798 547 2,969 -5%

*Bereinigtes EBITDA inkludiert Anpassungen für nicht wiederkehrende Aufwendungen und Restrukturierungskosten. Über beaconsmind Group Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist beaconsmind Group führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Group sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

