27.03.2025 / 09:50 CET/CEST

swissnet Group stärkt gute Marktposition durch Partnerschaft mit Deutsche Telekom Berg, Schweiz - 27. März 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat eine Partnerschaft mit der Deutsche Telekom AG im Bereich digitale Infrastruktur, Konnektivität und Vernetzung geschlossen. Mit dieser Partnerschaft stärkt die swissnet Group ihre gute Marktposition als führender Anbieter digitaler Infrastruktur und erweitert durch innovative Technologien ihr Service- und Produktangebot planmäßig. Die Zusammenarbeit zwischen der swissnet Group und der Deutsche Telekom eröffnet swissnet Zugang zu einem erweiterten Netzwerk von Ressourcen und technologischem Know-how, das es dem Unternehmen ermöglicht, innovative Lösungen schneller und sicherer anzubieten. Die Partnerschaft umfasst spezifische Vereinbarungen in den Bereichen Managed Services und SD-WAN. Ein erstes Projekt im Rahmen dieser Partnerschaft ist der europaweite Rollout modernster Netzwerkinfrastruktur bei einem großen Kunden aus dem Einzelhandelssektor. Die Umsetzung ist bereits am Laufen. Kunden von swissnet profitieren von dieser Partnerschaft durch verbesserte Dienstleistungen wie schnellere Internetverbindungen, erhöhte Datensicherheit und den Zugang zu den neuesten Technologien zur Optimierung ihrer Geschäftsaktiviväten. Zudem ermöglicht diese strategische Allianz swissnet den Eintritt in neue Märkte, besonders in Bereichen, die hohe Ansprüche an die Netzwerksicherheit und Datenintegrität stellen. Boris Tölzl, Co-CEO Infrastruktur der swissnet Group, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Unsere Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unsere Führungsposition im Bereich ICT zu festigen und unser Leistungsspektrum noch weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir innovative Lösungen entwickeln, die den hohen Anforderungen unserer Kunden in einem sich stetig verändernden Markt gerecht werden." Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





