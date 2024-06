NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 22 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Daniel Roeska sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie erhöhte Risiken, was im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags die kurzfristigen Ergebnisse betrifft. 2024 dürften eine Marktnormalisierung und Gegenwind durch die US-Automobilpreise den Autobauer bremsen. Auch die unsicheren Margen im Bereich der Elektromobiltät und steigenden Wettbewerb außerhalb der USA führte er als Gründe auf, warum eine viel bessere Bewertung derzeit unrealistisch sei./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 15:40 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

