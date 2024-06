Walmart, einer der weltweit größten Einzelhändler, hat seine Aktionäre in den letzten fünf Jahren mit einer beeindruckenden Gesamtrendite (Total Shareholder Return, TSR) von 96% belohnt. Besonders hervorzuheben ist dabei die Kursentwicklung in den letzten zwölf Monaten, die einschließlich Dividenden eine Gesamtrendite von 31% aufweist. Diese Entwicklung könnte auf ein zunehmendes Momentum des Unternehmens hindeuten, das in naher Zukunft eine noch engere Betrachtung verdient. In der Tat hat Walmart die Dividende für seine Aktionäre 52 Jahre lang gezahlt und sogar 29 Jahre in Folge erhöht, was von einer bemerkenswerten finanziellen Stabilität und Verpflichtung gegenüber den Aktionärsrenditen zeugt. Analystenrevisionen deuten fernerhin auf einen positiven Ausblick für Walmarts finanzielle Zukunft hin, was für [...]

