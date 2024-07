FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Parlamentswahlen habe im Vergleich zu den Umfragen ein etwas niedrigeres Ergebnis für Marine Le Pens Rassemblement National (RN) ergeben, schrieb Analyst Sharath Kumar in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könne etwas erleichternd wirken, auch wenn die Ökonomen der Deutschen Bank nach dieser Wahl die Gefahr einer Minderheitsregierung des RN als leicht gestiegen ansähen. Diese sei in den Kursen französischer Banken jedoch schon eingepreist. Mit Blick auf den zweiten Wahlgang bestehe aber dennoch weiter Unsicherheit./tih/ck



