Pentixapharm erweitert Aufsichtsrat um renommierten Endokrinologen Marcus Quinkler Würzburg und Berlin, 1. Juli 2024 - Pentixapharm AG, ein Biotech-Unternehmen, das neuartige, zielgerichtete Radiopharmazeutika gegen eine Vielzahl von bösartigen Erkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass die Hauptversammlung von Pentixapharm die Ernennung des renommierten Endokrinologen Prof. Dr. med. Marcus Quinkler in den Aufsichtsrat des Unternehmens beschlossen hat. Die Ernennung wird mit der Eintragung der Abspaltung der Pentixapharm AG von der Eckert & Ziegler SE im Handelsregister wirksam. "Wir freuen uns sehr, Marcus Quinkler als wertvolle Ergänzung in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Er ist ein anerkannter Experte unter anderem auf dem Gebiet des primären Hyperaldosteronismus, dem Fokusbereich unseres Phase-III-Leitprogramms PENTIXAFOR (PTF-302). Er wird auch dazu beitragen, die laufenden klinischen Bewertungen der neuartigen CXCR4-basierten Radiopharmazeutika-Therapie- und -Diagnostikprogramme von Pentixapharm voranzutreiben," erklärte Dr. Hakim Bouterfa, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Pentixapharm Holding AG. Marcus Quinkler ist Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie, Diabetologie und An-drologie. Früher in der Endokrinologie der Charité-Universitätsmedizin, Campus Mitte tätig, führt er heute eine endokrinologische Facharztpraxis in Berlin. Dr. Quinkler hat das Fachgebiet maßgeblich mitgestaltet und war Lehrbeauftragter an der Charité. Seine akademische Ausbildung umfasst ein Medizinstudium und eine Promotion an der Freien Universität Berlin, ein von der DFG gefördertes Forschungsstipendium an der University of Birmingham und eine Habilitation an der Charité. Dr. Quinkler war maßgeblich an der Entwicklung von klinischen Leitlinien beteiligt und hatte redaktionelle Funktionen in bedeutenden Fachzeitschriften inne. Er wurde unter anderem mit dem Schoeller-Junkmann-Preis und dem Arthur-Jores-Ehrenpreis der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) ausgezeichnet. Von 1996 bis 2024 hat Dr. Quinkler mehr als 270 von Experten peer-reviewte Publikationen verfasst. Dr. Marcus Quinkler fügte hinzu: "Pentixapharms CXCR4-Liganden-Technologien werden nicht nur bei hämatologischen Indikationen evaluiert, sondern auch für eine Reihe anderer Anwendungen jenseits der Onkologie. Besonders hervorheben möchte ich das fortgeschrittene Diagnostikprogramm des Unternehmens im Bereich primärer Hyperaldosteronismus. Es hat das Potenzial als bedeutende Alternative zum aktuellen Goldstandard, die Behandlung der Patienten zu verbessern und die kardiovaskuläre Gesundheit zu fördern. Ich freue mich, dem Aufsichtsrat in diesem entscheidenden Moment beizutreten und das Unternehmen bei seinem zukünftigen Wachstum zu unterstützen." Dr. Quinkler wird den Aufsichtsrat der Pentixapharm AG neben dem Vorsitzenden Dr. Andreas Eckert, Jens Giltsch und Dr. Harald Hasselmann, der auch als CEO der Eckert & Ziegler SE fungiert, verstärken. Über Pentixapharm AG Pentixapharm ist ein 2019 gegründetes Radiopharmazeutika-Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Würzburg, Deutschland. Derzeit ist es vollständig im Besitz der Eckert & Ziegler Gruppe, steht aber kurz vor der Ausgliederung an die Frankfurter Börse. Pentixapharm fokussiert sich auf die Entwicklung von First-in-Class CXCR4-Liganden-basierten Radiopharmazeutika, die einen hohen Wert für die medizinische Praxis haben. Die diagnostischen und therapeutischen Programme werden für verschiedene hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre und endokrine Erkrankungen getestet. Die klinische Pipeline von Pentixapharm umfasst PENTIXATHER, ein Yttrium-90-basiertes Therapeutikum gegen CNS-Lymphome, und PENTIXAFOR, ein Gallium-68-basiertes Begleitdiagnostikum. Klinische Studien für beide Substanzen haben mit einer Dosisfindungsstudie für PENTIXATHER und einer Phase-III-Registrierungsstudie für PENTIXAFOR in Europa bereits begonnen. Darüber hinaus wird PENTIXAFOR als Diagnosetool für primären Hyperaldosteronismus, eine bedeutende Ursache für Bluthochdruck, entwickelt. Pentixapharm plant, 2025 eine fortgeschrittene klinische Studie in den USA zu initiieren. Kontakt: Eckert & Ziegler SE

