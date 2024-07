ADAC und Allianz gehen mit einem weiteren gemeinsamen Versicherungsangebot an den Markt. Mit dem neu gegründeten Joint Venture ADAC Zuhause Versicherung AG bieten die Partner künftig einen Zuhause-Schutzbrief und eine Hausratversicherung an. ADAC und Allianz haben ihre Zusammenarbeit weiter ausgeweitet und bieten nun einen Schutzbrief für das private Zuhause und sowie eine Hausratversicherung an. Die Produkte werden über das neue Joint Venture ADAC Zuhause Versicherung AG vertrieben und richten ...

