Property News 1. Juli 2024 Medienmitteilung (PDF) PSP Swiss Property kauft attraktive Geschäftsliegenschaft mit Entwicklungspotential im Genfer «Quartier des Banques». Per 28. Juni 2024 hat PSP Swiss Property an sehr guter Innenstadtlage im Genfer «Quartier des Banques» fu¨r CHF 58 Mio. eine Geschäftsimmobilie erworben. Die Liegenschaft verfu¨gt u¨ber eine Nutzfläche von rund 4'150 m2 (Bu¨ro 3'700 m2 und Lager 450 m2). Die Verkäuferin, die Bank Edmond de Rothschild, verkauft damit ihren Hauptsitz und wird diesen bis Ende Juni 2026 mieten (Sale-lease-back). Das Gebäude generiert eine attraktive Nettoanfangsrendite von 4 Prozent und verfu¨gt mittel- bis längerfristig u¨ber ein interessantes Entwicklungs- und somit Ertragspotential. PSP Swiss Property beabsichtigt, die Liegenschaft als Hotel zu repositionieren und hat im Zuge der Transaktion mit einem Hotelbetreiber eine entsprechende Entwicklungsoption ausgearbeitet. Die Repositionierung soll das Quartier, wo PSP Swiss Property sechs weitere Bu¨roliegenschaften besitzt, noch attraktiver gestalten. Erworbene Liegenschaft: Rue de Hesse 18 & Rue Henriette et Jeanne Rath 13, 1204 Genf

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.6 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.3 Mrd. aus. Die 98 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).



