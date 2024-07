München (ots) -Deutschlands Nummer 1 im exklusiven MagentaTV-Interview - Manuel Neuer gibt sich vor dem Viertelfinale gegen Spanien (Freitag, live ab 16.00 Uhr bei MagentaTV) sehr zuversichtlich. Die beiden besten Offensiven dieser EM bislang treffen aufeinander und die Frage ist wohl: wer hat die bessere Defensive? "Wichtig ist erstmal die Stabilität, die wir haben. Dass wir immer in der Lage sind, Tore zu schießen, das hat man in der Vergangenheit gesehen", sagt Manuel Neuer: "Das wird ein hartes Stück Arbeit, gerade auch für unsere Defensive." Neuer lobt die spanische "Positionierung im letzten Drittel", hebt aber auch die eigenen Qualitäten hervor. Etwa mit Kai Havertz, überragend gegen Dänemark, aber in der Beliebtheitsskala der Fans weit hinter Füllkrug. "Man merkt ihm diese Spielfreude und auch den Mut an, sich den Ball zu krallen und einen Elfmeter zu verwandeln. In einer Art und Weise wie es kaum ein Zweiter kann. Seine Qualität kann keiner anzweifeln", lobt der Kapitän Neuer den 25jährigen Havertz. In der Neuerschen Titelgalerie fehlt nur ein bedeutender Titel: "Wir sind schon seit längerer Zeit, was den Europameisterschafstitel anbelangt, reif. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn das letzte Stück vom Puzzle noch eingesetzt wird." Da ist noch sehr viel Ehrgeiz zu spüren beim Weltmeister, zweifachen Champions League-Sieger und 11fachen Deutschen Meister. Allen, die vor der EM über seinen Fitness- und Gesundheitszustand sowie das Karriere-Ende spekuliert haben, entgegnet Manuel Neuer mit einem Grinsen: "Ich fühle mich wohl. Ich freue mich auf jedes Spiel, das wir haben und ich hoffe, es werden noch viele." Damit meint er wohl nicht nur die EM.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen mit Link zum Interview mit Manuel Neuer- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Heute gibt's nach dem Achtelfinale zwischen Frankreich und Belgien Im Anschluss Portugal gegen Slowenien - live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV. Der letzte Achtelfinal-Spieltag am Dienstag wird mit den Niederlanden gegen Rumänien ab 16.30 Uhr eröffnet. Nur bei MagentaTV: Österreich gegen Türkei (ab 20 Uhr). Die Viertelfinal-Runde wird am Freitag mit Deutschland gegen Spanien ab 16 Uhr eröffnet.MagentaTV-Interview mit Manuel Neuer, Kapitän der deutschen National-Mannschaft, die am Freitag im Viertelfinale auf Spanien trifft (ab 16.00 Uhr live bei MagentaTV). Thomas Wagner stellte die Fragen an den 38jährigen Neuer mit einer unfassbaren Titelsammlung - ein Auszug: Weltmeister, 2x Champions League-Sieger, 2x Klub-Weltmeister, 11x Deutscher Meister, 6x Pokalsieger bei insgesamt 123 Länderspielen und 698 Partien als Profi. Dabei fällt auf: nur der EM-Titel fehlt Manuel Neuer mit der Mannschaft noch. Auffällig ist auch - der beste Torhüter der Welt spricht im Plural: "Wir sind schon seit längerer Zeit, was den Europameisterschafstitel anbelangt, reif. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn das letzte Stück vom Puzzle noch eingesetzt wird. Wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein."Deutschland hat bislang die meisten EM-Tore geschossen, aber: "Wichtig ist erstmal die Stabilität, die wir haben. Dass wir immer in der Lage sind, Tore zu schießen, das hat man in der Vergangenheit gesehen"Auf dem Weg zum Titel wartet im Viertelfinale gegen Spanien die höchste Hürde. Spanien - mit seinem unglaublichen Superbubi- Sturm Nico Williams (21 Jahre) und Lamine Yamal (16) - das gesamte Team, ein Offensiv-Feuerwerk. Deshalb sagt Manuel Neuer: "Das wird ein hartes Stück Arbeit, gerade auch für unsere Defensive."Die Lehren aus der EM bislang, fasst der Kapitän so zusammen: "Wichtig ist erstmal die Stabilität, die wir haben. Dass wir immer in der Lage sind, Tore zu schießen, das hat man in der Vergangenheit gesehen. Wenn wir Widerstände überwinden und defensiv gut arbeiten - das ist erst mal der Hauptgrund, weshalb wir weitergekommen sind. Dann haben wir auch unsere Qualität in der Offensive. Natürlich mit Kroos, Gündogan. Das ist das eine. Aber auch die Übertragung nach ganz vorne, in die Spitze zu Kai (Havertz). Auch unsere Zehner, egal - ob jetzt Flo (Wirtz) Jamal (Musiala) oder Leroy Sane, der jetzt reingekommen ist - wir haben schon Qualität. Wenn wir die in die Spur bringen, sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen.""Die Positionierung von den Spaniern ist sehr gut!"Tatsächlich haben nicht mal die Spanier (9 Treffer) so oft getroffen wie die deutsche Auswahl (10). Zweifellos liegen die Stärken der Spanier in ihrer Offensiv-Power: "Die Positionierung von den Spaniern ist sehr gut. Sie wissen, wie sie sich auch im letzten Drittel verhalten müssen. Wenn wir gerade mal in der Defensive sind, dann haben sie eine gute Positionierung, so dass sie da gut den Ball laufen lassen können. Alle Spanier rund um die "Box" sind sehr Abschluss-stark. Da gilt es natürlich, dass wir ihnen nicht zu viele Räume geben. Dass wir schnell draufgehen und sie auch nicht schießen zu lassen."Neuer über Havertz: "Seine Qualitäten kann keiner anzweifeln"Neuer über den zuletzt sehr starken Kai Havertz und dessen Rolle im internen Mannschaftsgefüge: "Er bringt genau das mit, was wir in unserem Spiel brauchen. Intern ist er sehr offen. Man merkt ihm diese Spielfreude und auch den Mut an, sich den Ball zu krallen und einen Elfmeter zu verwandeln. In einer Art und Weise wie es kaum ein Zweiter kann. Seine Qualität kann keiner anzweifeln. "Karriere-Ende? "Ich freue mich auf jedes Spiel, das wir haben und ich hoffe, es werden noch viele."Schon vor der EM wurde nach Verletzungen und eingedenk seines Alters mit 38 Jahren reichlich über das Karriere-Ende von Manuel Neuer spekuliert, über seinen Fitness- und Gesundheitszustand: "Ich fühle mich wohl. Ich freue mich auf jedes Spiel, das wir haben und ich hoffe, es werden noch viele." Das sagt er mit einem Grinsen.Manuel Neuer über die EM-Euphorie: "Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich noch Fan gewesen bin und 2006 das auch noch aus einer anderen Perspektive wahrgenommen habe. Das war eine wunderschöne Zeit für uns alle in Deutschland. Wir erhoffen uns alle viel von diesem Sommer und arbeiten weiter hart daran, dass die Euphorie noch weitergetragen werden kann."Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 18 - Montag, 01.07.2024Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht: Frankreich - BelgienStudio-Moderation: Sascha BandermannStadion-Moderation: Johannes B. 