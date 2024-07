Positives Signal: Analysten bekräftigen "Kauf"-Rating und Kursziel für Lake Victoria Gold

Anzeige / Werbung

Die Experten sehen Lake Victoria damit einen wichtigen Schritt näher an der Goldproduktion.

Die Analysten von Atrium Research habe sich die jüngsten Neuigkeiten der Goldgesellschaft Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC) angesehen und sind der Ansicht, dass es sich hier um einen "wichtigen Meilenstein" handelt. Angesichts dessen bekräftigen sie ihr Kursziel von 0,45 CAD und das Rating "kaufen".

Lake Victoria Gold, die wir auf Goldinvest.de schon seit Langem begleiten, teilte vor wenigen Tagen mit, dass die tansanische Steuerbehörde ("TRA") endlich den fälligen Steuerbescheid für den Erwerb der Bergbaulizenz Imwelo ausgestellt habe. Wichtig sei, so Atrium, dass die Steuerschuld sich im vom Unternehmen erwarteten Rahmen bewege. Entsprechend werde Lake Victoria Gold die fällige Zahlung in Kürze vornehmen und daraufhin die TRA ein Zertifikat an die Gesellschaft vergeben. Dieses Zertifikat sei, erklären die Experten, zusammen mit der vor Kurzem erhaltenen Genehmigung der Fair Competition Commission nötig, damit die Tanzanian Mining Commission die Bergbaulizenz für Imwelo auf Lake Victoria übertragen könne.

An der vollständigen Finanzierung von Imwelo wird bereits gearbeitet

Der Prozess habe länger gedauert als erwartet, so Atrium Research, doch stelle diese jüngste Ankündigung einen "wichtigen Meilenstein" für den Erwerb des Imwelo-Projekts dar, sodass Lake Victoria Gold nun kurz vor dessen Abschluss stehe. Die Experten weisen darauf hin, dass der Abschluss des Lizenztransfers die zweite Millionen Dollar schwere Tranche der mit der TAIFA-Gruppe vereinbarten Investition auslöst. Darüber hinaus treibe Lake Victoria Verhandlungen mit mehreren anderen potenziellen Finanziers voran, um die Entwicklung von Imwelo vollständig zu finanzieren. Das Unternehmen gehe davon aus, in dieser Hinsicht Vollzug melden zu können, wenn die Akquisition abgeschlossen ist.

Das Tembo-Projekt

Die Analysten weisen darauf hin, dass Lake Victoria Gold derzeit sein Kapital für die Entwicklung von Imwelo einsetze und es deshalb dem Partner und Aktionär Barrick Gold überlasse, die Exploration auf den an das Tembo-Projekt angrenzenden Gebieten voranzutreiben - und somit wichtige Daten zu erlangen. Abgesehen davon könnten die Arbeiten des Branchengiganten bis zu 45 Mio. USD an Zahlungen an Lake Victoria auslösen, so Atrium, sollte Barrick mit der Exploration dort erfolgreich sein.

Bewertung

Atrium bewertet den Anteil von Lake Victoria am Goldprojekt Imwelo mit 0,12 $/Aktie, am Goldprojekt Tembo mit 0,11 $/Aktie, am Projekt Dora mit 0,09 $/Aktie, die Vereinbarung mit Barrick mit 0,14 $/Aktie und am PF-Barguthaben mit 0,04 $/Aktie. Man verwendet einen konservativen 0,3-fachen NAV-Multiplikator und einen Abzinsungssatz von 8 % für das Projekt Imwelo, da das Unternehmen die Bauarbeiten noch abschließen und erst noch Gold produzieren müsse.

Atrium Research sieht deshalb das Kursziel für die Lake Victoria Gold-Aktie bei 0,45 CAD, was vom aktuellen Kurs von 0,20 CAD aus ein Aufwärtspotenzial von 125% bedeutet.

Den Analysten gefällt das Unternehmen, da es sich mit Imwelo auf dem Weg zur Produktion befinde (erste Jahreshälfte 2025), über strategische Partnerschaften Cash zur Verfügung stehe (Barrick und TAIFA) sowie großes Explorationspotenzial sowohl auf Imwelo als auf auch Tembo bestehe. Das Management sei zudem angesichts seiner signifikanten Beteiligung am Unternehmen zudem "motiviert".

Als Auslöser für mögliche Kurssteigerungen betrachtet man bei Atrium den Abschluss der Imwelo-Akquisition und die daran anschließende Finanzierung durch TAIFA (Q3/24), das Fusions- und Akquisitionsgeschehen und fortlaufende Bohrergebnisse aus dem Programm dieses Jahres. Auch die nächsten Meilensteine in der Entwicklung von Imwelo könnten wieder Schwung in die Aktie bringen, glauben die Experten.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Jetzt Goldinvest.de auf X (Twitter) folgen!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Tembo Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien von Lake Victoria Gold beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Lake Victoria Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Lake Victoria Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lake Victoria Gold entlohnt.

Enthaltene Werte: CA0679011084,XD0002747026,CA5109151012