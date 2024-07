EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

DF-Gruppe übernimmt Berliner Vagabund Brauerei



02.07.2024 / 09:30 CET/CEST

DF-Gruppe übernimmt 100 % der Assets der insolventen Vagabund Brauerei GmbH aus Berlin

Namensänderung in Vagabund Brauerei FB GmbH beschlossen

Brauereistandort in den ehemaligen Osram-Höfen und Taproom in Berlin-Wedding bleiben erhalten

Neues Geschäftsmodell zur erfolgreichen Fortführung entwickelt Köln, 02. Juli 2024 - Die DF-Gruppe setzt ihre angekündigte Diversifikation der Geschäftsfelder mit Elan um und vermeldet ihren ersten M&A Deal. Die Vagabund Brauerei FB GmbH, eine neugegründete Tochtergesellschaft der ebenfalls neu gegründeten Zwischenholding DF Food & Beverage Holding GmbH der DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat am 1. Juli 2024 alle Assets der insolventen Berliner Craft Beer Brauerei Vagabund Brauerei GmbH übernommen. Damit kann die seit 2011 im Brüsseler Kiez in Berlin-Wedding angesiedelte Brauerei ihre Geschäftstätigkeit unter neuer Führung mit neuen Ideen fortsetzen. 2009 "reisten drei Amerikaner über den Atlantik, um in Berlin eine Band zu gründen", wie man der Webseite www.vagabundbrauerei.com entnehmen kann. Der Band gelang zwar nicht der musikalische Durchbruch, dafür machte man die andere gemeinsame Leidenschaft zum Beruf und gründete 2011 die Vagabund Brauerei. Von Belgian Ales und Pale Ales über Double IPAs und Stouts bis hin zu Berliner Weiße und Berliner Helles - mit inzwischen über 150 gebrauten Sorten Bier hat sich die Vagabund Brauerei zu einer mehrfach preisgekrönten Craft Beer Brauerei entwickelt. "Leider haben uns explodierende Beschaffungskosten und eine geplatzte Finanzierungsrunde gezwungen, Anfang 2024 Insolvenz anzumelden." sagt Matthew Walthall, einer der drei Gründer und ehemaligen Geschäftsführer. "Umso mehr freut es uns, dass die DF-Gruppe an uns herangetreten ist, um den Geschäftsbetrieb und die Brauerei zu übernehmen und weiterzuführen." "Für uns bot sich mit der Vagabund Brauerei eine einmalige Chance, die Diversifizierung unserer Geschäftsfelder mit der angekündigten M&A Strategie umzusetzen." kommentiert Vorstandsmitglied Hans-Joachim von Wartenberg die Übernahme. "Wir waren uns mit dem Insolvenzverwalter sehr schnell einig und werden jetzt mit einer neuen Geschäftsleitung die bekannten traditionellen Werte des "Vagabunden" erhalten und mit neuen Ideen den bisherigen Erfolg der Brauerei auch über die Stadtgrenzen von Berlin hinaustragen." Über die Vagabund Brauerei Die Geschichte der Vagabund Brauerei begann 2009 aus der Tatsache heraus, dass es den drei Gründern, die ursprünglich gemeinsam in einer Band spielten, an "etwas Aufregendem, Flüssigen" fehlte, um gute Musik zu performen. Da es in Berlin "nur Pilsener" gab, entschloss man sich zum Selbstbrauen des ersten Pale Ale, das schnell nach der Markteinführung viele Fans gewann. 2011 gründeten die Bandmitglieder die Vagabund Brauerei GmbH und starteten im Jahr 2013 in Berlin-Wedding mit einer Bar, dem Taproom. Im Zeitraum 2014 bis 2020 wurde Vagabund sieben Jahre in Folge von RateBeer zu einer der besten Craft-Beer-Brauereien in Deutschland gewählt. 2021 erweiterte die Vagabund Brauerei seine Kapazitäten erheblich durch den Umbau des denkmalgeschützten Kesselhauses in den ehemaligen Osram-Höfen in Berlin-Wedding zu einem Brauhaus mit einer Produktionskapazität von ca. 30.000 Litern pro Monat und eröffnete zugleich im Kesselhaus eine Bar mit Biergarten. Im Juli 2024 übernahm die börsennotierte DF-Gruppe die Vagabund Brauerei. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden mit unserer umfangreichen Erfahrung, unserem ausgeprägten Netzwerk und unserer umfassenden Compliance-Expertise die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. M&A Aktivitäten gehören seit 2024 zu den Geschäftsfeldern der DF-Gruppe. Pressekontakt DF Deutsche Forfait AG / Vagabund Brauerei FB GmbH i. G. Guido Janzen

Direktor Investor Relations / Presse

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



