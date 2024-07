Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF):Heute hat eine weitere bedeutende Gruppe von Inhabern der von der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG begebenen unbesicherten Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YPAK1/ WKN A2YPAK) mit einer Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einem derzeit ausstehenden Nennbetrag von EUR 499 Mio. sich bereiterklärt, die finanzielle Restrukturierung zu unterstützen, wie sie in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 5. Juni 2024 beschrieben ist und wie sie zwischen der Gesellschaft und einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern in einer Lock-up-Vereinbarung vereinbart wurde, vorbehaltlich der folgenden begrenzten Änderungen: (i) Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 2% durch die Gesellschaft an die Anleihegläubiger für den Fall, dass es der Gesellschaft nicht gelingt, den ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe im Jahr 2026 um EUR 50.000.000,00 zu reduzieren, wobei diese Reduzierung zum Nennwert erfolgen muss; (ii) Erhöhung des PIK-Zinses im Jahr 2027 von 1% auf 3%, wenn die Anleihe nicht bis Ende 2026 vollständig zurückgezahlt wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...