Altdorf (www.anleihencheck.de) - Orascom Development Holding: Verkauf von Grundstück in El Gouna - AnleihenewsOrascom Development Holding (ODH) (ISIN CH0038285679/ WKN A0NJ37) gibt bekannt, dass ihre grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Gruppe, die Monetarisierung ihrer Landbank zu beschleunigen, ein 145.266 m² grosses Grundstück in El Gouna für einen Gesamtwert von CHF 28,8 Millionen (c. CHF 200/m²) verkauft hat. So das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

