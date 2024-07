Es handelt sich um den bislang größten Auftrag für den Speicherhersteller aus Sachsen-Anhalt. Im nächsten Jahr soll der Speicher in Rheinland-Pfalz ans Netz gehen. Der Bau von großen Batteriespeichern nimmt in Deutschland deutlich Fahrt auf. Nun vermeldete Tesvolt den bislang größten Auftrag seiner Firmengeschichte. Es werde ein Speichersystem mit 30 Megawatt Leistung und 65 Megawattstunden Kapazität an EWR liefern. Der lokale Energieversorger will das Projekt in Worms gemeinsam mit seinen Partnern Timbra und W Power umsetzen. Der Speicher werde an ein angrenzendes Umspannwerk angeschlossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...