EQS-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



02.07.2024 / 18:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

Erster M&A Deal vorgestellt

Präsenz des Grundkapitals betrug über 85 % Köln, 02. Juli 2024 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat am heutigen Dienstag ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung in Präsenz in Köln abgehalten. Viele Aktionäre folgten der Einladung und ließen sich vom Vorstand über das abgelaufene Geschäftsjahr und die strategischen Planungen für die Zukunft unterrichten. Die Präsenz des Grundkapitals betrug mehr als 85 % Der Vorstand berichtete zuerst über das vergangene Geschäftsjahr, das im zweiten Halbjahr erhebliche Herausforderungen an die Gesellschaft stellte. Trotzdem konnte das Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Im zweiten Teil der Präsentation stellte der Vorstand die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens dar, die mit einer Diversifizierung sowohl der Zielmärkte als auch der Produkte und Tätigkeiten der Gesellschaft für eine breitere Basis der Geschäftstätigkeit sorgen wird. Pünktlich zur Hauptversammlung konnte der Vorstand das erste abgeschlossene M&A Geschäft verkünden. Eine neue operative Tochtergesellschaft der Muttergesellschaft der DF AG, die Vagabund Brauerei FB GmbH i. G., unterzeichnete den Kaufvertrag für alle Assets der Vagabund Brauerei GmbH in Berlin. Damit gehört nun eine in Berlin sehr beliebte Craft-Bier-Brauerei zur DF-Gruppe. Zum Ende der Hauptversammlung konnten die Aktionäre ein erstes Craft-Bier der Vagabund Brauerei verkosten. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem wurden Vorstand und Aufsichtsrat entlastet, die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vorzeitig erneuert und zwei Satzungsänderungen zur Klarstellung von Sachverhalten genehmigt. Ferner wurde als neuer Abschlussprüfer die KPMC Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München gewählt, deren Geschäftsführer sich auf der Versammlung kurz vorstellten. "Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere ordentliche Hauptversammlung in Präsenz hier in Köln abhalten konnten, und dass viele Aktionäre unserer Einladung gefolgt sind." kommentiert der Vorstandsvorsitzende Dr. Behrooz Abdolvand. "Wie in jedem Jahr nutzen wir als Gesellschaft diese Versammlung, um unseren Aktionären nicht nur das vergangene Geschäftsjahr zu erläutern, sondern auch, um unsere Strategie für die Zukunft darzustellen. Die vielen gestellten Fragen unserer Aktionäre zeigen ein hohes Interesse an unserer Gesellschaft. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse finden Sie wie immer auf unserer Webseite https://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung/ Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein Finanzunternehmen mit den Geschäftsbereichen Außenhandelsfinanzierungen, Eigenhandel und M&A. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Als Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa und Zentralasien bieten wir unseren Kunden mit unserer umfangreichen Erfahrung, unserem ausgeprägten Netzwerk und unserer umfassenden Compliance-Expertise die passende Produktlösung. Seit 2023 tritt die DF-Gruppe darüber hinaus im neuen Geschäftsfeld Trading als selbstständiger Händler von Agrarprodukten unter Wahrung der geltenden Compliance-Anforderungen auf. M&A Aktivitäten gehören seit 2024 zu den Geschäftsfeldern der DF-Gruppe. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations / Presse

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61 E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



02.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com