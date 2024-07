Nikola Corporation, ein Unternehmen für emissionsfreie Fahrzeuge und Infrastrukturlösungen, hat im zweiten Quartal 2024 erneut die Industrie überrascht und seinen Erfolgskurs im Bereich der Elektromobilität unter Beweis gestellt. Mit der Auslieferung von 72 Klasse 8 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw hat das Unternehmen nicht nur die eigene Prognose von 50 bis 60 Einheiten übertroffen, sondern auch das bisherige Jahresziel an Visier genommen. Analysten bewerten die Entwicklung positiv und halten an einem vorsichtigen Kurs mit einem bestehenden Kursziel von 10,00 $ fest, während die Wachstumsdynamik von Nikola im Hinblick auf die bevorstehende Gewinnmitteilung und den Jahresausblick mit Spannung verfolgt wird. Das Unternehmen, welches sich zunehmend in einem wettbewerbsintensiven Sektor für Elektrofahrzeuge etabliert, hat allein in der ersten Jahreshälfte 112 Fahrzeuge ausgeliefert und damit einen starken Jahresstart hinlegen [...]

Hier weiterlesen