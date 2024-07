Johnson & Johnson verkündete am Dienstag signifikante Fortschritte in der Behandlung von wiederaufgetretenem oder lenalidomid-resistentem Multiplem Myelom. Eine vorgesehene zweite Zwischenanalyse der Phase-3-CARTITUDE-4-Studie ergab, dass CARVYKTI® (Ciltacabtagene Autoleucel; cilta-cel), im Vergleich zu den Standardtherapien, eine signifikante und klinisch relevante Verbesserung der Gesamtüberlebensrate bei Patienten zeigte. Die Studie verglich CARVYKTI®, eine einmalige Infusionstherapie, mit Behandlungen wie Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason oder Daratumumab in Kombination mit den zuvor genannten Wirkstoffen. Die Studie fokussierte sich auf Patienten, die nur eine vorherige Therapie erhalten hatten.

Positive Zeichen für betroffene Patienten

Die Sicherheitsdaten der Zwischenanalyse stimmten mit den Angaben des bereits zugelassenen Medikaments überein. Die vielversprechenden Ergebnisse deuten auf eine mögliche Wende hin für diejenigen, die von dieser aggressiven Form des Blutkrebses betroffen sind. Die Zulassung von CARVYKTI® erfolgte in der EU für Patienten nach mindestens einer vorherigen Therapie. Währenddessen bekräftigt ein Gerichtsurteil die Forschungsfreiheit, indem es eine Klage von Johnson & Johnsons Tochterunternehmen gegen eine Wissenschaftlerin ablehnt, welche Verbindungen zwischen Talkprodukten und Krebserkrankungen erforscht hatte. In weiteren Nachrichten plant Johnson & Johnson die Ergebnisse der CARTITUDE-4-Studie bei bevorstehenden medizinischen Treffen vorzustellen und weltweit bei den Regulierungsbehörden einzureichen.

Johnson & Johnson Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...