Die Aktie von BASF präsentierte sich zuletzt in einer relativ schwachen Verfassung. Auch ein bullisher Analystenkommentar aus dem Hause UBS konnte den Anteilscheinen des weltgrößten Chemieproduzenten kaum helfen. So stuft deren Analyst Geoff Haire die DAX-Titel weiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro ein.Gespräche mit Investoren über Chemietitel zeigten, dass die Stimmung so schlecht sei wie zuletzt im ersten Halbjahr 2022 mit dem damaligen Anstieg der Gaspreise, erklärte Haire in einer ...

