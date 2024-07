EQS-News: Pentixapharm AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Pentixapharm erwirbt Target-Discovery-Geschäft von Glycotope und ergänzt Vorstand Würzburg und Berlin, Deutschland, 3. Juli 2024 - Die Pentixapharm AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige, zielgerichtete Radiopharmazeutika gegen eine breite Palette von malignen Erkrankungen entwickelt, gibt bekannt, dass sie mit Wirkung zum 1. Juli 2024 eine Vereinbarung zur Übernahme des Target-Discovery-Geschäfts der in Berlin ansässigen Glycotope GmbH abgeschlossen hat. Die Transaktion umfasst ein Portfolio präklinischer Antikörper, die sich potenziell zu Radiopharmazeutika entwickeln lassen, zudem Labore, Zellbanken, eine Datenbank mit Tumorstrukturen, Entwicklungslabore inklusive Anlagen und Geräten sowie zahlreiche Patente, Lizenzen und andere materielle Vermögensgegenstände. Insgesamt kann Pentixapharm sein Personal um ein integriertes Team von 40 erfahrenen Führungskräften, F&E-Spezialisten und Verwaltungsmitarbeitern ergänzen. "Mit dieser Akquisition wird das geistige Eigentum von Pentixapharm über die um den CXCR4-Rezeptor aufgebauten Schutzrechte hinaus erweitert. Sie wird unsere Entwicklungspipeline und damit das Potenzial für die klinische und geschäftliche Entwicklung des Unternehmens verdoppeln", erklärte Hakim Bouterfa, CEO von Pentixapharm. "Die Pipeline von Glycotope umfasst mehrere Kandidaten, die sich zur Entwicklung einer neuen Generation von Radiopharmazeutika unmittelbar in Machbarkeitsstudien überführen lassen. Wir freuen uns darauf, die Synergie aus dem Know-how von Pentixapharm und der Target Discovery Unit von Glycotope auszuloten und zum Nutzen der Patienten sowohl in diagnostischen als auch in therapeutischen Anwendungen einzusetzen." "Die Transaktion bietet Pentixapharm nicht nur die Möglichkeit, eine klinische Pipeline über die derzeitigen CXCR4-Ligand-basierten Programme hinaus aufzubauen, sondern stärkt auch die administrativen und organisatorischen Kapazitäten", merkte Andreas Eckert an, Vorsitzender des Aufsichtsrats sowohl der Pentixapharm als auch der Muttergesellschaft Eckert & Ziegler SE (EZAG). "Pentixapharm gewinnt eine kritische Masse an Talenten, was die geplante Abspaltung an die Frankfurter Börse und die damit verbundene Trennung von EZAG erheblich erleichtert. Die in der Akquisition übernommenen Büros und Labore sind zudem groß genug, um eine Konsolidierung aller Berliner Aktivitäten an einem Standort zu ermöglichen." Die Übernahme wird auch zu einer neuen Zusammensetzung des Pentixapharm-Vorstands nach der geplanten Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse führen. Hakim Bouterfa, derzeit CEO, wird in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wechseln. Ihm wird Dirk Pleimes, Chief Medical Officer von Pentixapharm und derzeit verantwortlich für die Umsetzung des klinischen Programms, als neuer CEO nachfolgen. Patrik Kehler, ehemals Chief Scientific Officer von Glycotope, wird die Position des wissenschaftlichen Vorstands bei Pentixapharm ausfüllen, während Glycotopes ehemaliger CEO Henner Kollenberg auf Vorstandsebene die Verantwortung für die Verwaltung und Themen der Organisationsentwicklung übernimmt. Patrik Kehler, neu ernannter Chief Scientific Officer von Pentixapharm, erläuterte: "Die Entwicklungsaktivitäten der Target Discovery Unit konzentrieren sich auf tumorassoziierte Kohlenhydratstrukturen, sogenannte GlycoTargets. Ihr Hauptvorteil gegenüber herkömmlichen Antikörpern liegt in der reduzierten Bindung an normales Gewebe. Aufgrund ihrer überlegenen Tumorspezifität sind sie für die Entwicklung in einer Reihe unterschiedlicher Wirkmechanismen geeignet. Im Bereich der Radiopharmazeutika haben sie das Potenzial, die Behandlungslücke zu schließen, die für die Mehrheit der soliden Tumore besteht." Über das Target-Discovery-Geschäft von Glycotope Die Target-Discovery-Geschäft der Glycotope nutzt eine proprietäre Technologieplattform, um neue tumorspezifische monoklonale Antikörper oder Antikörperfragmente zu entwickeln. Diese zielen auf tumorassoziierte Kohlenhydratstrukturen oder Protein/Kohlenhydrat-kombinierte Glycoepitope (Glyco-Targets) ab. Die Einheit hat bisher mehr als 200 GlycoTargets entdeckt. Viele davon wurden an große Pharmaunternehmen weltweit lizenziert, wo sie sich derzeit in präklinischer und klinischer Entwicklung befinden. ( http://www.glycotope.com ) Über Pentixapharm Die Pentixapharm AG ist ein 2019 gegründetes Radiopharmazeutika-Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Würzburg, Deutschland. Derzeit ist es vollständig im Besitz der Eckert & Ziegler Gruppe, steht aber kurz vor der Abspaltung an die Frankfurter Börse. 