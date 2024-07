LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 61 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt traut dem Brauereikonzern im dritten und vierten Quartal jeweils ein prozentual zweistelliges Wachstum zu. Selbst die Schwäche in China sollte eine verbesserte Geschäftsentwicklung in den USA nicht zunichtemachen, heißt es in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 03:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 03:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251