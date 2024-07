Durch die positive Entwicklung der Ölpreise konnte die Aktie des Energieriesen TotalEnergies zuletzt wieder etwas Boden gut machen. Geht es nach der Mehrheit der Experten, so notieren die Papiere der Franzosen aber immer noch unter ihrem fairen Wert. So hat etwa die UBS TotalEnergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Analyst Joshua Stone erklärte in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick, das zweite Quartal der europäischen Ölkonzerne dürfte durch schwächere Raffineriemargen ...

