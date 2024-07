Cancom hat beschlossen, 1,7 Mio. eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen, um die Kapitaleffizienz zu stärken und den Unternehmenswert zu steigern. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen ein weiteres öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 3,5 Mio. Aktien zu einem Preis von 33,00 EUR pro Aktie an, was das Vertrauen der Unternehmensleitung in den inneren Wert des Unternehmens widerspiegelt. Diese Schritte sollen den Wert je Aktie steigern und signalisieren das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und die Fähigkeit, nachhaltiges Ertragswachstum zu generieren. Die Analysten von mwb research berücksichtigen beide Maßnahmen und reduzieren die Anzahl der Aktien entsprechend. Während alle anderen Schätzungen unverändert bleiben, verbessert sich der Gewinn je Aktie von Cancom. Die Analysten von mwb research ändern ihre Empfehlung von HALTEN auf KAUFEN mit einem höheren Kursziel von EUR 37,20. (alt EUR 33,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Cancom%20SE