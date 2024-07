Opel nimmt ab sofort Bestellungen für den neuen Frontera Electric an. In Deutschland ist das Modell ab 28.990 Euro erhältlich - mit dem kleinen Akku. Auch in den Niederlanden, Spanien, Italien und weiteren europäischen Ländern kann der elektrische Frontera bestellt werden. Für die 28.990 Euro gibt es den Batterie-elektrischen Frontera mit einem 83 kW starken E-Antrieb und einem 44 kWh großen Akku, der für bis zu 305 Kilometer Reichweite nach WLTP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...