Die großen Probleme rund um Gamesa ließen in den letzten Jahren schon mal in Vergessenheit geraten, dass das Geschäft bei Siemens Energy an anderer Stelle brummt. Daran erinnert der Konzern nun mit der Ankündigung kräftiger Investitionen in das Geschäft mit Stromnetzen. Dort wird ein enormes Aufwärtspotenzial erkannt.Anzeige:Gegenüber der "Financial Times" sprach der Ressortleiter Tim Holt darüber, dass in den kommenden 15 Jahren Investments in der Größenordnung der letzten 150 Jahre in die ...

