DATAGROUP verzeichnet starke Auftragseingänge in seinem CORBOX-Kerngeschäft. Aber das allein scheint dem Markt nicht zu reichen - Aktie handelt bei 43,85 EUR (13:31 Uhr, Tradegate) und damit seit dem 1. Januar um 23,87% tiefer. Am 22. März gab es ein 52-Wochentief knapp unter 40,00 EUR. Was ist mit der Aktie los? Einerseits haben es kleinere IT-Firmen derzeit an der Börse nicht leicht, die entsprechende Aufmerksamkeit zu finden, andererseits hat und wird DATAGROUP in die Zukunft investieren, natürlich zu Lasten kurzfristiger Gewinne. Dabei lockt das grosse Marktwachstum, das für die Branche prognostiziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...