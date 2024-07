Der globale Bergbaukonzern Rio Tinto stärkt seine Position im Bereich der kritischen Mineralien durch eine neue strategische Partnerschaft im bekannten Lithium-Distrikt James Bay Lithium in Quebec. Das Projekt, das in einem Gebiet mit bedeutenden Nachbarschaftsprojekten liegt, sieht vor, dass Rio Tinto eine Option erwirbt, um innerhalb von vier Jahren 51% der Anteile des Lithiumprojekts zu erlangen, gefolgt von der Möglichkeit, seinen Anteil auf 75% zu erhöhen, wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt werden. Die Initiative markiert einen wichtigen Meilenstein für die Geschäftsentwicklung und bietet einen nicht verwässernden Weg zur Finanzierung der notwendigen Kapitalaufwendungen für gesteigerte Explorationstätigkeiten in den kommenden Jahren.

Nachhaltige Energie für die Zukunft

Ebenfalls in der Umsetzung ist ein Projekt zur nachhaltigen Energieversorgung auf der Gove-Halbinsel in Australien. Rio Tinto plant hier den Bau von zwei Solarfarmen auf traditionellem Gebiet der Gumatj und Rirratjingu, mit denen eine umweltfreundliche Zukunft für die Gemeinden nach dem Bergbau gewährleistet werden soll. Diese sollen nach ihrer Fertigstellung den jährlichen CO2-Ausstoß signifikant senken und zur Reduzierung des jährlichen Dieselverbrauchs der Region beitragen.

