Gemischte Signale aus dem Markt

Die Nvidia-Aktie musste zuletzt deutliche Verluste hinnehmen. Am Dienstag fiel der Kurs um 1,3 Prozent auf 122,67 US-Dollar, was nachbörslich weiter abwertete. Der starke Abverkauf hängt weniger mit Nvidias Marktkonzentration zusammen, sondern mehr damit, dass nur 30 Prozent der Aktien im S&P 500 in den letzten Wochen Kursgewinne verzeichneten. Dieses Ungleichgewicht führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Nvidia-Optionsscheinen, insbesondere Puts. Gleichzeitig schloss die Nasdaq auf Rekordhöhe, getrieben durch allgemeine Markt-Euphorie, die auch am deutschen Leitindex DAX spürbar war. Dennoch konnte Nvidia von dieser positiven Stimmung nur bedingt profitieren.

Die Unsicherheit am Markt bleibt trotz der optimistischen Investorenstimmung bestehen. Besonders bei Nvidia zeigt sich eine gewisse Nervosität [...]

