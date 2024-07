Sitka Gold startet mit Hochdruck in Exploration neuen Grundstücks Clear Creek

Anzeige / Werbung

Erst vor Tagen hat Sitka das Gold-Grundstück Clear Creek erworben, aber schon jetzt legt man Explorationspläne für das vielversprechende Gebiet vor.

Sitka Gold (TSXV:SIG; FSE:1RF; OTCQB: SITKF) will noch in dieser Bohrsaison den außerordentlichen Wert neu erworbenen Grundstücks Clear Creek demonstrieren (siehe Abbildung 1). Zu diesem Zweck hat das Unternehmen jetzt die erste Diamantbohrung auf der Rhosgobel-Intrusion angekündigt. Damit knüpft man an historische oberflächennahe Rückspül-Bohrungen (Reverse Circulation) aus dem Jahr 1995 an. Vor fast 30 Jahren wurde in den beiden kurzen RC-Bohrlöchern 95-15 und 95-16 jeweils 50,3 m mit 1,07 g/t Gold bzw. 67,1 m mit 1,03 g/t Gold durchteuft. Beide Bohrungen endeten damals in Mineralisierung. (siehe Abbildung 2)

Parallel laufen geochemische Rasteruntersuchungen, um Datenlücken südlich der Blackjack-Lagerstätte auf der aussichtsreichen Intrusion Pukelman West und der G2-Zone auf den neu erworbenen Clear Creek-Claims zu schließen. Die neuen geologischen, geophysikalischen und geochemischen Datensätze sollen in die bestehende Datenbank von Sitka Gold integriert werden. Das Unternehmen führt derzeit Diamantbohrungen bei RC Gold in Verbindung mit einem geplanten 15.000-Meter-Bohrprogramm für 2024 durch.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold, kommentierte: "Die Ansammlung von Daten aus mehreren Jahren systematischer Exploration durch frühere Betreiber auf dem neu erworbenen Grundstück Clear Creek hat mehrere hochwertige Explorationsziele hervorgebracht. Die neu erworbenen Claims umfassen mindestens drei intrusionsbezogene Goldziele, die geologisch unserer sich entwickelnden Goldlagerstätte Blackjack ähnlich sind, und das Team freut sich sehr darauf, mit der Bewertung des Grundstücks zu beginnen, indem es die Rhosgobel-Intrusion testet, wo historische Arbeiten stark auf das Potenzial für das Vorhandensein einer Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen hinweisen. Sitkas erste Entdeckung der Goldlagerstätten Blackjack und Eiger erfolgte durch einen ähnlichen Prozess der Überprüfung und Zusammenstellung einer umfangreichen historischen Datenbank, und wir sehen die Möglichkeit, die Entdeckung weiterer Goldlagerstätten zu beschleunigen, indem wir unser wachsendes Wissen über die intrusionsbezogenen Goldsysteme in diesem Gebiet in Verbindung mit dem umfassenden Clear-Creek-Datensatz nutzen, während wir unsere Explorationsaktivitäten in diesem aufstrebenden Bergbaurevier fortsetzen."



Abbildung 1: Mit dem Kauf des Grundstücks Clear Creek (gelb umrandet) besitzt Sitka Gold nun 100 % des Intrusionskomplexes Clear Creek. Das neue Gebiet ist etwa 8 km x 15 km groß und umfasst mehrere bekannte Oberflächenintrusionen mit zugehöriger Goldmineralisierung. Durch das Grundstück Rhosgobel verläuft die Verlängerung des Blackjack Graben (gestrichelte Linie). Am Schnittpunkt mit Rhosgobel hofft Sitka auf eine Wiederholung seines Entdeckungserfolgs auf der Lagerstätte Blackjack.

Das neu konsolidierte Projekt umfasst vier Gebiete mit hoher Priorität, in denen bereits Reverse-Circulation- und/oder Diamantbohrungen durchgeführt wurden und die zusätzliche Bohrungen erfordern. Diese Gebiete sind die Rhosgobel-Intrusion, wo historische Bohrungen bis zu 1,03 g/t Gold auf 67,1 m ergaben, die Contact-Zone mit Bohrergebnissen von bis zu 20,3 g/t Gold auf 10,7 m, die Bear Paw Breccia, die bis zu 1,87 g/t Gold auf 42,6 m ergab, und die Pukelman-Intrusion mit Ergebnissen von 1,20 g/t Gold auf 10,0 m. Das erste Zielgebiet, das erprobt werden soll, ist die Rhosgobel-Intrusion, wo flache historische Bohrungen von Kennecott im Jahr 1995 ein großes Gebiet mit einer intrusionsbezogenen Goldmineralisierung umrissen.



Abbildung 2: Querschnitt der früheren RC-Bohrungen auf Rhosgobel entlang der Bohrlöcher 15 und 16, die in einer Mineralisierung endeten. Sitka plant die erste Diamantbohrung in der Rhosgobel-Intrusion (PROS-24-A) unterhalb der Löcher 15 und 16, um die Breite der 1995 durchteuften mineralisierten Zone zu testen. Frühere Bohrungen bei Rhosgobel waren auf eine vertikale Tiefe von etwa 60 Metern beschränkt. Die bei Rhosgobel beobachtete Goldmineralisierung ähnelt der Goldmineralisierung der Lagerstätte Blackjack, die sich 5 km nördlich entlang des vor kurzem entdeckten mineralisierten Korridors Blackjack befindet.

Fazit: Glück und Unglück liegen in der Explorationsbranche manchmal schmerzhaft nah beieinander. Ohne den "Black-Swan-Event" beim Victoria Gold, mehr als 60 Kilometer entfernt, würde der Markt die Akquisition von Clear Creek durch Sitka Gold vielleicht mit einem Kursfeuerwerk feiern. Immerhin verspricht das neue Grundstück Clear Creek aufgrund seiner reichen Vorgeschichte und dank der jüngsten strukturellen Erkenntnisse der Sitka-Geologen - Stichwort Blackjack-Graben - eine bzw. vielleicht sogar mehrere Wiederholungen des Erfolgs bei der Entdeckung von Blackjack. Die geplante erste Diamantbohrung am Schnittpunkt wichtiger struktureller Zonen auf Rhosgobel hat gute Chancen zu einer neuen bedeutenden Entdeckung zu führen. Aktuell belastet die Nachrichtenlage bei Victoria Gold und Spekulationen über die drohende Insolvenz des produzierenden Unternehmens das allgemeine Sentiment und auch den Kurs von Sitka Gold, obwohl die beiden Unternehmen streng genommen nichts verbindet, außer dass sie Nachbarn sind. Auf der Habenseite darf Sitka für sich verbuchen, dass die Akquisition von Clear Creek in dieser Form mit einem angeschlagenen Unternehmen Victoria Gold sicher nicht mehr möglich wäre. Viel spricht dafür, den Vertrag so zu interpretieren, dass Victoria Gold eine Partnerschaft mit Sitka angestrebt hatte. Dafür sprechen einige Details wie z.B. die Vereinbarung, dass zwei Saisons lang keine Zahlung fällig ist. Außerdem kann die vereinbarte Royalty komplett ausgekauft werden und last but not least würde die größte Zahlung erst fällig, wenn Sitka seine künftigen Ressourcen auf Clear Creek in die Kategorie "measured & indicated" hochstuft. Sitka kann also erst einmal so viel Ressourcen der Kategorie "inferred" ermitteln, wie es möchte. Wir bleiben dabei: Als Explorer zeichnet sich Sitka Gold sich durch die hohe Effizienz seiner Bohrungen aus. In dem Geschäft geht es darum, mit weniger Geld als die Wettbewerber schneller zu wachsen. Das ist Sitka bisher beispielhaft gelungen, auch weil Blackjack erheblich höhere Durchschnittsgehalte aufweist als andere intrusionsbedingte Projekte. Clear Creek bietet die Chance auf eine bzw. mehrere erfolgreiche Wiederholungen von Goldentdeckungen im Stile von Blackjack. Dieser Explorationserfolg dürfte am Ende den Unterschied ausmachen.

